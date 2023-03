Whatsapp | stavolta i truffatori colpiscono i punti deboli dei genitori

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Dopo la truffa del “Mi Manchi” su, l’app di messaggistica istantanea di Meta continua ad essere presa di mira da criminali informatici, e ancora una volta vogliamo spiegarvi come proteggervi dal furto di dati e account.: attenti alla nuova truffa, colpisce soprattutto le mamme Questa nuova truffa è stata chiamata “ho cambiato numero“, poiché si basa sul messaggio inviato alle potenziali vittime, spesso madri che potrebbero cadere inconsapevolmente nella trappola. Il messaggio recita: “Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho dovuto cambiare numero. Questo è il nuovo numero, quindi salvalo e cancella l’altro”. Rispondendo al messaggio, le vittime ricevono rapidamente ulteriori messaggi che richiedono dati e informazioni sensibili. In alcuni casi, le vittime hanno inviato denaro su carte prepagate dopo aver ricevuto ...

