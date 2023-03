WhatsApp: in arrivo moltissime opzioni per i messaggi effimeri (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it La piattaforma di messaggistica più sfruttata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota applicazione di casa Meta infatti vanta una platea di utenti che ha superato i 2 miliardi, ottenuta grazie alle funzionalità sempre al passo coi tempi e con campagne di aggiornamenti costanti che mantengono l’esperienza d’uso sempre appagante. Una delle funzionalità recentemente aggiunte alla lista è quella legata ai messaggi effimeri, messaggi in grado di svanire automaticamente passato un lasso di tempo, ebbene se appena arrivata la feature consentiva di scegliere solo 7 giorni, ora permette oltre ciò di optare per 24 ore o 90 giorni, ebbene a quanto pare il numero di opzioni sta per crescere sensibilmente. In arrivo molte più ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it La piattaforma distica più sfruttata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio, la nota applicazione di casa Meta infatti vanta una platea di utenti che ha superato i 2 miliardi, ottenuta grazie alle funzionalità sempre al passo coi tempi e con campagne di aggiornamenti costanti che mantengono l’esperienza d’uso sempre appagante. Una delle funzionalità recentemente aggiunte alla lista è quella legata aiin grado di svanire automaticamente passato un lasso di tempo, ebbene se appena arrivata la feature consentiva di scegliere solo 7 giorni, ora permette oltre ciò di optare per 24 ore o 90 giorni, ebbene a quanto pare il numero dista per crescere sensibilmente. Inmolte più ...

