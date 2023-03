(Di giovedì 30 marzo 2023) IlHam vuole rinnovare il proprio attacco per la prossima stagione. Gianluca, arrivato per 35 milioni di sterline dal Sassuolo,...

CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 West Ham - Southampton 17:00 CALCIO - SERIE A 15:00 Spezia - Salernitana 18:00 Roma - Sampdoria 20:45 Napoli - Milan MOTORI - MOTO GP 19:00 GP Argentina MOTORI - FORMULA 1 06:00 Gp Australia EUROPA LEAGUE - Quarti di finale di andata 13 aprile ore 21:00 Bayer Leverkusen - Union Saint Gilloise, 13 aprile ore 21:00 Feyenoord - Roma, 13 aprile ore 18:45 CONFERENCE LEAGUE - Quarti di finale di andata Gent - West Ham, 13 aprile

West Ham, si pensa al sostituto di Scamacca. Ecco il nome caldo Calciomercato.com

Secondo il Daily Mail, in caso di sconfitta nella partita di domenica contro il Southampton ultimo in classifica nel campionato inglese di Premier League, l'allenatore rischia di essere esonerato dal ...Non solo le italiane su Retegui: l'attaccante azzurro piace a West Ham e Brighton In Italia il nome di Mateo Retegui è finito sulle liste di diversi operatori di mercato alla ricerca di una prima punt ...