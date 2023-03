Wes Anderson torna con la fanta - commedia Asteroid City e un cast di stelle | ecco il trailer

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... secrecyaa : RT @m_grace_: Appena scoperto che Asteroid City di Wes Anderson uscirà a giungo in America e a settembre in Italia... - Ctfb99 : RT @Nilic_Kirillov: Uno si distrae un attimo e si ritrova Paolo Ruffini nell'ultimo di Wes Anderson. - Sad_Mochi17 : RT @drypetis: come sempre: vorrei vivere in un film di wes anderson - Il_Paradroide : @banshee_c Uff... almeno hai visto Wes Anderson & gli alieni, si? - graziecarolina : Io, te, nuovo film di Wes Anderson al cinema It’s a date -

Leggi Anche Cannes 74, la lettera d'amore ai giornalisti di: da Chalamet a Brody cast stellare per 'The French Dispatch' La trama Il film è stato scritto dallo stessoe Roman Coppola, già autore con il regista dei copioni di 'Il treno ...Asteroid City: il film disarà presentato in anteprima a Cannes 2023 Poiché la censura metteva a repentaglio la pubblicazione del suo romanzo, Flaubert dichiarò: "C'è immoralità nella ...FORSE A CANNES SARÀ PRESENTATO ANCHE IL NUOVO FILM DIE non è tutto: forse Harrison Ford sarà ancora più in buona compagnia, dato che si parla anche della nuova fatica cinematografica di ...

Asteroid City, riuscite a riconoscere tutte le star nel trailer del nuovo film di Wes Anderson WIRED Italia

Il 2023 si preannuncia un anno intenso per Wes Anderson. Il regista dalle tinte pastello ha in programma ben due uscite per quest'anno: The Wonderful Story of Henry Sugar è un adattamento dal romanzo ...Vi ricordate l'attrice in Matchpoint o in Lost in Translation Dimenticatevela: in Asteroid City il suo look è retrò ...