Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Wahi, il nuovo 'controverso #Leao' per il #Milan -

Al 44esimo i locali segnano di: Strupsceki restituisce il favore a Becker con un passaggio ... Savoretti s.v.);5.5; Dutto 5.5; Rossini 5.5; Zuchi 5.5; Vecchione 5.5; Avallone 5; Mancini 5.5 (...È il caso ad esempio del Milan , che secondo Tuttomercatoweb starebbe tenendo d'occhio tal Elye. Il classe 2003 milita nel Montpellier ricoprendo il ruolo di punta centrale, e realizzando ad ...Calciomercato Milan, caccia al centravantiIl Milan, come detto, è pronto a regalarsi un... che si sta mettendo in mostra con il Reims ma è di proprietà dell'Arsenal, edel Montpellier. ...

Wahi, il nuovo 'controverso Leao' per il Milan | Primapagina ... Calciomercato.com

I dirigenti rossoneri continuano nella ricerca di nuovi talenti da inserire nella propria rosa. Gli occhi sarebbero tornati, come successo già in passato, in Ligue1. Stiamo parlando di Elye Wahi, giov ...Ancora una serata in gol per Mateo Retegui, al quale basta già il primo tempo della sfida contro Malta di qualificazione a Euro 2024 per fare due.