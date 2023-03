' Vulkan Files' | così Putin ha scatenato cyber - guerra all' Ucraina e non solo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... taddeo_lee : RT @jacopo_iacoboni: Storia pazzesca: i Vulkan files rivelano un’azienda russa collegata a Fsb, SVR, Gru e Difesa, che progettava 4 grossi… - alexa5313 : RT @jacopo_iacoboni: Altro che semplici troll factory russe… - alexa5313 : RT @jacopo_iacoboni: Storia pazzesca: i Vulkan files rivelano un’azienda russa collegata a Fsb, SVR, Gru e Difesa, che progettava 4 grossi… - Kalmha : RT @jacopo_iacoboni: Storia pazzesca: i Vulkan files rivelano un’azienda russa collegata a Fsb, SVR, Gru e Difesa, che progettava 4 grossi… - RaiNews : La società Vulkan, con sede a Mosca, secondo documenti interni raccolti da un'inchiesta di media internazionali, sa… -

I software sviluppati dadovrebbero essere in grado, tra le altre cose, di disattivare i sistemi di controllo dei trasporti ferroviari, aerei e marittimi, interrompere le linee elettriche e ...Sono stati ribattezzati i '', dalla società informaticacon sede a Mosca. Sono i documenti interni raccolti da media internazionali, guidati dal tedesco Der Spiegel, che ...Sono stati ribattezzati i '', dalla società informaticacon sede a Mosca. Sono i documenti interni raccolti da media internazionali, guidati dal tedesco Der Spiegel, che ...

Una inchiesta svela i "Vulkan Files": così opera la cyberguerra di Putin RaiNews

Sono stati ribattezzati i 'Vulkan Files', dalla società informatica Vulkan con sede a Mosca. Sono i documenti interni raccolti da media internazionali, guidati dal tedesco Der Spiegel, che ...That is one of the characteristics that surprised experts after Le Monde and its partners showed them documents from the Vulkan Files, a vast set of internal files on the Russian company Vulkan, which ...