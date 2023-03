“Vorrei essere un telecronista”, il grande sogno di Etto realizzato per la sua Juve (Di giovedì 30 marzo 2023) La storia di Antonio comincia con un grande sogno: quello di diventare telecronista calcistico. Guidato da un’insaziabile passione e un grandissimo amore per la sua Juventus, vola con la fantasia e allena continuamente i suoi desideri. E i desideri come quello di Antonio sono il fulcro della Mission di Make-A-Wish® Italia, la Onlus con sede a Genova che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Etto, come lo conoscono familiari e amici, è un ragazzo di Cagliari di 12 anni affEtto dalla Sindrome di Jeune, una patologia estremamente invalidante della quale si conosce ancora poco: nonostante le difficoltà, Etto non ha tristezza negli occhi e non si lascia abbattere. Nell’incontro con i volontari Make-A-Wish appare subito evidente la sua ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) La storia di Antonio comincia con un: quello di diventarecalcistico. Guidato da un’insaziabile passione e un grandissimo amore per la suantus, vola con la fantasia e allena continuamente i suoi desideri. E i desideri come quello di Antonio sono il fulcro della Mission di Make-A-Wish® Italia, la Onlus con sede a Genova che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie., come lo conoscono familiari e amici, è un ragazzo di Cagliari di 12 anni affdalla Sindrome di Jeune, una patologia estremamente invalidante della quale si conosce ancora poco: nonostante le difficoltà,non ha tristezza negli occhi e non si lascia abbattere. Nell’incontro con i volontari Make-A-Wish appare subito evidente la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lastknight : Ogni tanto vorrei la neurotipicità di chi ride alle battute di Pio e Amedeo. Il mondo visto dai loro occhi deve es… - jacopocoghe : Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita, e dove invece tanti bambini orfani e privi di… - picopiedra : @mamelettrico @ultimora_pol A occhio e croce, ma non vorrei sbilanciarmi troppo, a 68 anni non si dovrebbe essere p… - juniferooniston : RT @marpos_: Vorrei dire ad Amadeus che Francesca Fagnani potrebbe (ancora) essere un’ottima opzione per co-condurre il Festival di Sanremo… - marcominozzi3 : @CarloCalenda @GiorgiaMeloni Un essere più viscido e repellente di draghi non lo ricordo. Vorrei anche sapere che c… -