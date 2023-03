Von der Leyen: “Non è nell’interesse dell’Ue sganciarsi da Pechino. Evidente che la Cina sfrutti la debolezza di Putin” (Di giovedì 30 marzo 2023) Spiega che il rapporto tra l’Europa e la Cina “è uno dei più intricati e importanti al mondo. E il modo in cui lo gestiamo sarà determinante per la nostra futura prosperità economica e per la sicurezza nazionale“. Ma precisa anche che “le nostre relazioni sono sbilanciate e sempre più influenzate dalle distorsioni create dal sistema capitalistico statale cinese” e che quindi “dobbiamo riequilibrare queste relazioni sulla base della trasparenza, della prevedibilità e della reciprocità”. La strategia dell’Europa nei confronti della Cina è al centro dell’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo discorso sulle relazioni con dei 27 con Pechino al Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre a Bruxelles, in vista del viaggio che la porterà in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Spiega che il rapporto tra l’Europa e la“è uno dei più intricati e importanti al mondo. E il modo in cui lo gestiamo sarà determinante per la nostra futura prosperità economica e per la sicurezza nazionale“. Ma precisa anche che “le nostre relazioni sono sbilanciate e sempre più influenzate dalle distorsioni create dal sistema capitalistico statale cinese” e che quindi “dobbiamo riequilibrare queste relazioni sulla base della trasparenza, della prevedibilità e della reciprocità”. La strategia dell’Europa nei confronti dellaè al centro dell’intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der, nel suo discorso sulle relazioni con dei 27 conal Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre a Bruxelles, in vista del viaggio che la porterà in ...

