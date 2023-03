Von der Leyen: Cina partner vitale, tenere comunicazioni aperte (Di giovedì 30 marzo 2023) "Non vogliamo tagliare le relazioni con la Cina che è un partner commerciale vitale", ma "è una relazione sbilanciata dalle distorsioni create dal capitalismo statale cinese bisogna puntare al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) "Non vogliamo tagliare le relazioni con lache è uncommerciale", ma "è una relazione sbilanciata dalle distorsioni create dal capitalismo statale cinese bisogna puntare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : In commissione d’inchiesta, il commissario alla Salute nega spudoratamente il coinvolgimento di Ursula Von der Leye… - ladyonorato : In apertura della #miniplenaria oggi a Bruxelles, celebrazione del 25esimo anniversario dell’accordo di pace fra UK… - GiovaQuez : Von der Leyen: 'La decisione della Corte penale internazionale è un passo senza precedenti che ha reso il mondo mol… - ciciombi : RT @ladyonorato: In apertura della #miniplenaria oggi a Bruxelles, celebrazione del 25esimo anniversario dell’accordo di pace fra UK e Irla… - CastellinoLuigi : Von der Leyen punge la Cina | Euronews,L’Europa ormai è l’eco degli americani,ogni volta che l’America parla dopo u… -