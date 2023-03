Volo con gli sci, tripletta slovena in qualificazione a Planica. 18° Bresadola, supera il taglio anche Insam (Di giovedì 30 marzo 2023) La tappa conclusiva della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022-2023 è cominciata quest’oggi sul trampolino di Volo di Planica con due sessioni di training ufficiali e soprattutto con le qualificazioni per la prima delle due gare individuali del weekend. Slovenia padrona di casa in grande spolvero con un terzetto di atleti al comando della graduatoria in attesa della competizione di domani. Guida la classifica Anze Lanisek con 224.8 punti grazie ad un salto eccellente di 239 metri coronato da un ottimo telemark, mentre Timi Zajc si è inserito in seconda piazza a 5.5 punti dalla vetta nonostante la miglior misura della serie (241.5 metri) pagando dazio sulle valutazioni dei giudici. Terza posizione per uno specialista assoluto dei trampolini di Volo come Domen Prevc, a 14 punti dal leader atterrando a quota 230 metri. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) La tappa conclusiva della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022-2023 è cominciata quest’oggi sul trampolino didicon due sessioni di training ufficiali e soprattutto con le qualificazioni per la prima delle due gare individuali del weekend. Slovenia padrona di casa in grande spolvero con un terzetto di atleti al comando della graduatoria in attesa della competizione di domani. Guida la classifica Anze Lanisek con 224.8 punti grazie ad un salto eccellente di 239 metri coronato da un ottimo telemark, mentre Timi Zajc si è inserito in seconda piazza a 5.5 punti dalla vetta nonostante la miglior misura della serie (241.5 metri) pagando dazio sulle valutazioni dei giudici. Terza posizione per uno specialista assoluto dei trampolini dicome Domen Prevc, a 14 punti dal leader atterrando a quota 230 metri. Il ...

