Vivo X Fold 2 arriverà in Cina ad aprile 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Vivo X Fold 2 arriva ad aprile, è ufficiale. Il colosso cinese, nello specifico il vicepresidente Huang Tao, ha svelato che il dispositivo sarà lo smartphone ufficiale del Boao Forum for Asia del 2023, e rappresenterà le capacità tecnologiche, innovative e progettuali della Cina. Il dirigente ha addirittura detto di aspettarsi che prima del lancio ufficiale i soliti leaker faranno emergere foto spia e immagini varie! Scopriamo insieme tutti i dettagli. Vivo X Fold 2 verrà lanciato in Cina ad aprile 2023 Il nuovo dispositivo avrà un display AMOLED da 8 pollici con refresh rate a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Le fotocamere ...

