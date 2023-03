Vivere in città per molti bambini potrebbe essere uno svantaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - bambini e adolescenti che crescono negli ambienti urbani potrebbero sperimentare meno vantaggi rispetto ai coetanei che trascorrono l'infanzia in campagna, a differenza di quanto osservato nel secolo scorso. Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio, riportato sulla rivista Nature, condotto, tra gli altri, dagli scienziati dell'Imperial College di Londra. Il team, guidato da Anu Mishra e composto da oltre 1500 medici ed esperti affiliati a diversi istituti di ricerca, ha analizzato i dati di altezza e peso di 71 milioni di bambini e adolescenti, di età compresa tra cinque e 19 anni, residenti nelle aree urbane e rurali di 200 paesi. Le informazioni sono state raccolte dal 1990 al 2020. Le città, osservano gli esperti, possono offrire una moltitudine di opportunità in termini di istruzione, ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI -e adolescenti che crescono negli ambienti urbaniro sperimentare meno vantaggi rispetto ai coetanei che trascorrono l'infanzia in campagna, a differenza di quanto osservato nel secolo scorso. Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio, riportato sulla rivista Nature, condotto, tra gli altri, dagli scienziati dell'Imperial College di Londra. Il team, guidato da Anu Mishra e composto da oltre 1500 medici ed esperti affiliati a diversi istituti di ricerca, ha analizzato i dati di altezza e peso di 71 milioni die adolescenti, di età compresa tra cinque e 19 anni, residenti nelle aree urbane e rurali di 200 paesi. Le informazioni sono state raccolte dal 1990 al 2020. Le, osservano gli esperti, possono offrire unatudine di opportunità in termini di istruzione, ...

