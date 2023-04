Vivere con cani e gatti riduce le allergie nei bambini (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - “I neonati che vivono in una casa con cani o gatti sembrano avere meno probabilità di sviluppare allergie alimentari”. Sono i risultati di un approfondito studio giapponese presentato dal Washington Post, secondo cui “il vantaggio vale anche se l'esposizione avviene durante lo sviluppo fetale”, ovvero “quando una madre incinta vive con animali domestici”. Insomma, lo studio rivela che l'esposizione a cani o gatti durante la gravidanza o nei primi mesi di vita “ha ridotto le probabilità di una successiva allergia alimentare di circa il 14%” e il beneficio maggiore è stato “quando i cani vivevano in casa” e quando l'esposizione s'è verificata con “lo sviluppo del feto” e “nell'infanzia”. Non è la prima volta che studi simili sono arrivati alle stesse conclusioni, ma in questo ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - “I neonati che vivono in una casa consembrano avere meno probabilità di svilupparealimentari”. Sono i risultati di un approfondito studio giapponese presentato dal Washington Post, secondo cui “il vantaggio vale anche se l'esposizione avviene durante lo sviluppo fetale”, ovvero “quando una madre incinta vive con animali domestici”. Insomma, lo studio rivela che l'esposizione adurante la gravidanza o nei primi mesi di vita “ha ridotto le probabilità di una successiva allergia alimentare di circa il 14%” e il beneficio maggiore è stato “quando ivivevano in casa” e quando l'esposizione s'è verificata con “lo sviluppo del feto” e “nell'infanzia”. Non è la prima volta che studi simili sono arrivati alle stesse conclusioni, ma in questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Io per vivere in serenità non odio nessuno non mi auguro la morte di nessuno ma so che com’è scritto nella Bibbia:… - teatrolafenice : ? «Bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza» (William Wordsworth - Cockermouth, 7 aprile 1770). Buongi… - EleonoraEvi : SIAMO DAVVERO SICURI CHE SIA L’ORSO IL COLPEVOLE? L’orso va abbattuto. Fugatti ha deciso. Perchè ha ucciso un uom… - Olpus : @LauraCelesteBar @elenoirebartoli @SirDistruggere A parte che lo Stato non coincide con 'noi' ma è piuttosto una no… - Paolo_Oberto : RT @Karmamietitore: Avete capito ' medici vaccinatori ' ? Quanti soldi prendevate per non fare domande? Come fate a dormire? Come fate a vi… -