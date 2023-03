Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Latonya Pottain (Di giovedì 30 marzo 2023) Il giorno 30 marzo 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Latonya Pottain. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che dall’età di 12 anni ha cominciato ad ingrassare in risposta alla morte di sua madre, senza più essere in grado di rompere questa spirale negativa. Vite al limite – Latonya Pottain Liz, la protagonista, ha 37 anni, vive a Shreveport, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 287 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo soltanto 16 kg per arrivare a 271 chilogrammi. Latonya ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Il giorno 30 marzo 2023 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 11 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che dall’età di 12 anni ha cominciato ad ingrassare in risposta alla morte di sua madre, senza più essere in grado di rompere questa spirale negativa.alLiz, la protagonista, ha 37 anni, vive a Shreveport, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 287 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo soltanto 16 kg per arrivare a 271 chilogrammi....

