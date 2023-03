Vite al limite: stasera la storia di James Bedard (Di giovedì 30 marzo 2023) Il giorno 21 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista James Bedard. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo molto problematico, che oltretutto rifiuta di farsi aiutare dalla compagna Pumpkin non volendo esserle di peso. Vite al limite – James Bedard James, il protagonista, ha 38 anni, vive a New York, stato di New York, e all’inizio del suo percorso pesa 283 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà di poco, perdendo 54 kg per arrivare a 229 chilogrammi. Il suo percorso nel programma sarà un continuo tira e molla, tra speranze spesso disattese e infrazioni. ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Il giorno 21 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo molto problematico, che oltretutto rifiuta di farsi aiutare dalla compagna Pumpkin non volendo esserle di peso.al, il protagonista, ha 38 anni, vive a New York, stato di New York, e all’inizio del suo percorso pesa 283 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà di poco, perdendo 54 kg per arrivare a 229 chilogrammi. Il suo percorso nel programma sarà un continuo tira e molla, tra speranze spesso disattese e infrazioni. ...

