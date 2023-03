Vite al limite, Ashley sorprende tutti: la danno per morta, ma lei in realtà è incinta (Di giovedì 30 marzo 2023) Ashley Dunn Bratcher di Vite al limite è senza dubbio una delle partecipanti più memorabili del programma statunitense che va in onda su Real Time e questo perché il suo percorso per la perdita di peso è stato mozzafiato. Come lei stessa ha raccontato nello show, ha iniziato ad ingrassare da giovanissima a causa di un’infanzia straziante. Ashley ha raccontato che sua madre aveva una dipendenza dalla droga, quindi era spesso in giro. Intanto il marito della sua babysitter abusava di lei. Ashley la protagonista di Vite al limite incinta-grantennistoscanaLa ragazza ha rischiato di morire a causa del suo peso eccessivo (oltre 250 chili), soprattutto quando è rimasta incinta di suo figlio. Nel programma, gli spettatori hanno conosciuto la ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 30 marzo 2023)Dunn Bratcher dialè senza dubbio una delle partecipanti più memorabili del programma statunitense che va in onda su Real Time e questo perché il suo percorso per la perdita di peso è stato mozzafiato. Come lei stessa ha raccontato nello show, ha iniziato ad ingrassare da giovanissima a causa di un’infanzia straziante.ha raccontato che sua madre aveva una dipendenza dalla droga, quindi era spesso in giro. Intanto il marito della sua babysitter abusava di lei.la protagonista dial-grantennistoscanaLa ragazza ha rischiato di morire a causa del suo peso eccessivo (oltre 250 chili), soprattutto quando è rimastadi suo figlio. Nel programma, gli spettatori hanno conosciuto la ...

