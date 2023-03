“Viscidi e squallidi”. L’ex GF Vip si fa sentire, furia per il gesto dei vipponi contro Nikita Pelizon (Di giovedì 30 marzo 2023) Nikita Pelizon è una delle grandi protagoniste della settima edizione del GF Vip. Dopo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, la modella triestina è arrivata in finale insieme a un altro pezzo forte del reality show condotto da Alfonso Signorini, Edoardo Tavassi. Ora resta solo un altro finalista, e i telespettatori dovranno scegliere tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. L’influencer milanese ha vinto il televoto contro Luca Onestini, uscito dalla casa insieme ad Andrea Maestrelli, ma è stato battuto da Nikita Pelizon che è volata in finale. L’ultimo atto di questa edizione del Grande Fratello Vip sarà lunedì 3 aprile in prima serata. Leggi anche: “Ho deciso di fare così”. GF Vip 7, Nikita lo dice solo a Milena Miconi. “Sei l’unica” Nikita ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)è una delle grandi protagoniste della settima edizione del GF Vip. Dopo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, la modella triestina è arrivata in finale insieme a un altro pezzo forte del reality show condotto da Alfonso Signorini, Edoardo Tavassi. Ora resta solo un altro finalista, e i telespettatori dovranno scegliere tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. L’influencer milanese ha vinto il televotoLuca Onestini, uscito dalla casa insieme ad Andrea Maestrelli, ma è stato battuto dache è volata in finale. L’ultimo atto di questa edizione del Grande Fratello Vip sarà lunedì 3 aprile in prima serata. Leggi anche: “Ho deciso di fare così”. GF Vip 7,lo dice solo a Milena Miconi. “Sei l’unica”...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Didio3Di : @GF_diretta Hahaaa ?? vero uomo ???? e lei più ?? solo per convenienza a bugiardi pensate di prendere per i fondelli l… - Sabrip49 : @flvspd Squallidi..viscidi...è finita la vostra carriera x me. Punto - brekbia : @Abra_cadabra21 Pensa che noi pubblico sono 6 mesi che vediamo la@merda il fango le falsità la violenza il bullismo… - Tory68769942 : @MaryJan52796520 E poi è Nikita che offende la sensibilità degli altri. Siete veramente squallidi e viscidi in quel… - blizzard861 : @CatiaMamone Ancora sto sfracassamento? Quanti tweet avete fatto per i 20000 morti negli ultimi 10 anni a governo p… -