Violenze in carcere, l’avv. Piccirillo: “Deposizione di rara precisione da parte di Ciambriello” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – All’udienza di ieri, dinanzi alla Corte di Assise di S. Maria C.V. la Deposizione del testimone principale prof. Samuele Ciambriello, il Garante dei diritti dei detenuti che, con le sue denunce, ha portato alla sbarra 106 imputati di Violenze contro i detenuti del carcere di S. Maria C.V. . Il Garante si è anche costituito parte civile contro tutti gl’imputati, difeso dall’ avv. Francesco Giuseppe Piccirillo. Questa la dichiarazione dell’avv. Piccirillo: “Il prof. Samuele Ciambriello, come da suo dovere, ha risposto alle domande del Pubblico Ministero dei difensori con rara precisione per le deposizioni testimoniali. Mi sento di dire che la sua ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – All’udienza di ieri, dinanzi alla Corte di Assise di S. Maria C.V. ladel testimone principale prof. Samuele, il Garante dei diritti dei detenuti che, con le sue denunce, ha portato alla sbarra 106 imputati dicontro i detenuti deldi S. Maria C.V. . Il Garante si è anche costituitocivile contro tutti gl’imputati, difeso dall’ avv. Francesco Giuseppe. Questa la dichiarazione del: “Il prof. Samuele, come da suo dovere, ha risposto alle domande del Pubblico Ministero dei difensori conper le deposizioni testimoniali. Mi sento di dire che la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolalovaglio2 : RT @francescacuore6: @GiorgiaMeloni Sai che sforzo ???????????? ma quello che mi inquieta è che Radio Radicale non potrà più pubblicare le regist… - nicolalovaglio2 : RT @DomaniGiornale: ???? @RadioRadicale non potrà più pubblicare le registrazioni delle udienze del maxi #processo in corso per le #violenze… - MaralbAzsc : Violenze in carcere: garante, mi dissero 'solo perquisizioni' - iISud24 : Violenze in carcere, la testimonianza del garante: mi dissero solo perquisizioni #30marzo #notizie #attualità - angela_massi : RT @PornoNoblogs: E’ stata vietata la pubblicazione delle registrazioni delle udienze del processo in corso per le violenze e le torture av… -