Vigilanza Rai, (forse) un nome c'è: è Barbara Floridia del M5S (Di giovedì 30 marzo 2023) Vigilanza Rai, ci siamo Floridia (M5s) presidente Nazione – Carlino – Giorno, di Elena G. Polidori, pag. 11 Si sblocca, con la Vigilanza Rai, il puzzle della stagione delle nomine a partire dal ribaltone nella tv pubblica. Dopo uno stop and go di varie settimane, la bicamerale di Palazzo San Macuto è stata convocata martedì alle 14 con Barbara Floridia (foto), M5S, indicata per la presidenza. Anche se il Terzo polo potrebbe continuare a spingere per Maria Elena Boschi. Ma lo sblocco della Vigilanza porta con sé anche il via al toto-nomi in Rai che però dovrà attendere l'uscita dell'attuale ad Carlo Fuortes. È previsto un incontro tra lui e Giorgia Meloni ad aprile, dopo l'approvazione del bilancio, per poi annunciare le dimissioni in direzione Teatro alla Scala di Milano. Una partita ...

