VIDEO – Inter-Fiorentina | Inzaghi perde ancora pezzi | novità su Calhanoglu | TG Inter-News 30 marzo 2023

(Di giovedì 30 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sull’infortunio di Hakane i tempi di recupero. Sempre parlando di infortuni, tornano invece Gosens e Bastoni in vista della gara contro la, mentre gli argentini tornano ad Appiano Gentile. Spazio anche alle parole di D’Ambrosio e quelle di Sebastian Frey in esclusiva ai nostri microfoni (vedi articolo). TG IN NERAZZURRO ? Brutte notizie per Hakan, i cui tempi di recupero lo costringono ai box per le prossime partite. Nel mentre, però, in vista (anche) di ...

marifcinter : #Inter, ecco le parole dell'agente di #Bastoni: "È tifoso dell'Inter e ha grande interesse a rimanere all'Inter" - OfficialASRoma : ???? Doppietta per Niccolò Pisilli in Italia-Germania 3-2 Under 19 ?? E questo è il gol del 2-2 che ha segnato allo s… - Inter : Giornata di allenamento per i nostri Nerazzurri ????? #ForzaInter

In questa edizione: - Çalhanolu si ferma, preoccupazione- Troppo forte il Barcellona, la Roma esce a testa alta - Straordinario Sinner, a Miami raggiunge la semifinale - Serata amara per la pallavolo italiana, Perugia e Modena ko - Summer McIntosh, ...Vi ricordate di Erick Thohir , ex presidente dell'La sua carriera nel mondo del pallone non si è limitata solo all'esperienza in Italia con i nerazzurri e oggi, che è rientrato in patria in Indonesia, ricopre il ruolo di presidente della ......nelle vittorie contro il Friburgo e l'. Juve, le preferenze calcistiche di Gatti Tramite un filtro di Tik Tok, Gatti ha voluto rendere note le sue preferenze a livello calcistico: in un...

VIDEO / Inter, ripresi gli allenamenti verso la Fiorentina: le immagini da Appiano fcinter1908

L'ex tecnico dell'Inter torna ad allenare subentrando a Patrick Vieira, ecco cosa ha detto in conferenza in vista della sfida contro il Leicester