Vicenza | panico in ospedale | senzatetto aggredisce infermiera e guardia giurata

(Di giovedì 30 marzo 2023) Aggressione. Un uomo senza fissa dimora ha aggredito una infermiera e unadell’San Bortolo. L’uomo si sarebbe scagliato contro l’operatrice sanitaria e, in seguito, contro la sicurezza intervenuta per aiutare la donna. Al momento non si sa il motivo che ha fatto scoppiare d’ira il clochard. Per le vittime ... TAG24.

CLASSIFICA : Feralpisalò 62, Pro Sesto 57, Pordenone 55, Lecco 54,51, Renate 49, Virtus ... Feralpisalò (4 - 3 - 1 - 2): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati,; Icardi (37'st ......della vicenda che arriva dal Lazio è un uomo originario dell'Algeria e domiciliato a. L'... ormai fuori di sé, non aveva nessuna intenzione di calmarsi e continuava anzi a seminare il, ...Finisce 0 a 0: domenica prossima il Trento sarà di scena al 'Menti' contro ilnel match ... FERALPISALÒ (4 - 3 - 1 - 2): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati,; Icardi (37'st Musetti),...

Vicenza, aggressione in ospedale: ferita un'infermiera Tag24

Al Menti storica vittoria dell'Arzignano. I liguri accorciano le distanze dalla Reggiana. I calabresi pareggiano col Pescara (2-2) poi festeggiano la serie B ...Il pareggio non risolve la delicata situazione in classifica, ma il terzo risultato utile è un piccolo passo verso la salvezza. La Triestina impatta in casa 1-1 contro il Vicenza, ma in fondo non può ...