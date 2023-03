Viareggio Cup 2022 23 | montagne russe fra Bologna ed Empoli | passano gli emiliani ai rigori

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il match fraedè stato letteralmente un sali e scendi di emozioni con la squadra toscana che si mangia le mani per l’eliminazione. A far male ai ragazzi azzurri è il modo in cui essa è arrivata, ai calci di rigore dopo che per lunghi tratti della partita ilha dovuto soffrire il gioco dell’. Alla finevanno gli uomini di Magnani al termine della lotteria deie grazie al baby Ravaglioli, autore di una ripresa da protagonista. Il match inizia con i ritmi vibranti e con le squadre che senza speculare troppo, decidono di praticare il calcio che sono solite fare. Possesso palla, ricerca del terzo uomo e gioco offensivo. Le occasioni non mancano, si va da una parte all’altra ed è l’ad andare vicino al gol con Cappelli che ...

Il tabellino di Torino - Rappresentativa Serie D , match valevole per i quarti di finale della2023 , in cui la compagine granata si è imposta sulla selezione del campionato dilettanti mediante il punteggio di 3 - 1 grazie alla doppietta realizzata da Alexandru Capac e alla rete ...La Fiorentina soffre, passa per mezzo dei rigori ma riesce ad approdare in semifinale del Torneo di2023 . Una partita davvero sofferta per i viola quella contro gli ungheresi dell'Honved, assolutamente ostici e bravi a chiudersi dietro, ma che mostrano anche un gioco molto organizzato e ...Il Torino supera 3 - 1 la Rappresentativa Serie D nel match valevole per i quarti di finale della2023 grazie alla doppietta realizzata da Alexandru Capac e alla rete messa a referto da Andrea Vaiarelli . Resta vano, invece il gol del momentaneo pareggio di Barbera. In virtù di ...

Sampdoria Sassuolo 1-2: i blucerchiati salutano la Viareggio Cup Samp News 24

La Viareggio Cup si avvia verso la conclusione e ci si avvicina sempre più al giorno della finalissima del 3 aprile. Oggi è stata giornata di quarti di finale con quattro partite emozionanti e ricche ...TORINO-RAPPRESENTATIVA SERIE D 3-1 MARCATORI: 31' Vaiarelli (T), 42' Barbera (R), 29' st e 45' st Capac (T). TORINO (4-3-1-2): Servalli; Rettore, Gallea ...