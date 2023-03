Viaggio tra le sfide dell’innovazione, imprese di Confindustria al CIRA (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una delegazione di imprese, coordinate da Confindustria Benevento e guidata da Clementina Donisi Vice Presidente con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica, ha visitato questa mattina il CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Accolte dal presidente del CIRA, Prof. Antonio Blandini, dal Direttore Generale Fabrizio Vecchi, dall’ing Francesco Ferrigno, le imprese hanno avuto modo di conoscere i programmi di sviluppo tecnologici del più importante centro di ricerca riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale e hanno gettato le basi per una proficua collaborazione. Le aziende presenti – Cosmind, Intelligentia, Laer, Mapsat, Mare Engineering, Nashira Hardmetals, OHB Italia, Powerflex, Solidengineering – di altissimo profilo innovativo, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una delegazione di, coordinate daBenevento e guidata da Clementina Donisi Vice Presidente con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica, ha visitato questa mattina il– Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Accolte dal presidente del, Prof. Antonio Blandini, dal Direttore Generale Fabrizio Vecchi, dall’ing Francesco Ferrigno, lehanno avuto modo di conoscere i programmi di sviluppo tecnologici del più importante centro di ricerca riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale e hanno gettato le basi per una proficua collaborazione. Le aziende presenti – Cosmind, Intelligentia, Laer, Mapsat, Mare Engineering, Nashira Hardmetals, OHB Italia, Powerflex, Solidengineering – di altissimo profilo innovativo, ...

