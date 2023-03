Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2023 ore 20:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Viabilità DEL 30 MARZO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRMAAZIONE Roma SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA PORTONACCIO IN USCITA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRIUSTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDERE IN DIREZIONE OSTIA INFINE, SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)DEL 30 MARZO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRMAAZIONESUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA PORTONACCIO IN USCITA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRIUSTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDERE IN DIREZIONE OSTIA INFINE, SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS ...

