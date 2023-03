Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2023 ore 17:45 (Di giovedì 30 marzo 2023) Viabilità DEL 30 MARZO ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PIAZZA 25 APRILE NEI DUE SENSI DI MARCIA AL MOMENTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRMAAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO AòLL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZION EUR CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)DEL 30 MARZO ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PIAZZA 25 APRILE NEI DUE SENSI DI MARCIA AL MOMENTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRMAAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO AòLL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZION EUR CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO ...

