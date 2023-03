Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2023 ore 16:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Viabilità DEL 30 MARZO ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRMAAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRIUSTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDERE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)DEL 30 MARZO ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRMAAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRIUSTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDERE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral

Da sabato, a Pistoia al via le riprese di "Margherita delle stelle", la fiction Rai1 con Cristiana Capotondi ... in alcune piazze e vie del centro cittadino sono previste modifiche alla viabilità . Nello ... In piazza del Duomo, ripa della Comunità, via Roma e ripa del Sale, dalle 6.30 alle 19 di venerdì 7 aprile, ...

L'Ufficio Informazioni turistiche dell'Appennino reggiano dai prossimi giorni apre una nuova sede ... che fa capo all'Unione montana dei Comuni, cambierà sede: da Via Franceschini 1/A, a Via Roma 75, ... trovandosi in un punto nevralgico del paese sulla viabilità principale, di fronte a piazza Martiri ...

Ladispoli, Sagra del Carciofo: strade chiuse e viabilità ... cambierà radicalmente la viabilità. Dalle ore 5:00 del 14 aprile alle ore 5:00 del 17 aprile: ... • Via Amalfi tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma è istituto il senso unico con ...