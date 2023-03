Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2023 ore 11:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Viabilità DEL 30 MARZO ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, LA CIRCOLazioNE è REGOLARE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE PERMANGONO LE CODE DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO SULLA Roma-TARQUINIA, NEL TRATTO CERVETERI-SANTA SEVERA, IN DIREZIONE AURELIA, SEGNALATO UN TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO ORA SPOSTATE IN SICUREZZA SULLA FIRENZE-Roma UN MEZZO PESANTE è COINVOLTO NELL’INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, IN DIREZIONE FIRENZE IN ENTRAMBI I CASI NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SUL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)DEL 30 MARZO ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, LA CIRCONE è REGOLARE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE PERMANGONO LE CODE DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO SULLA-TARQUINIA, NEL TRATTO CERVETERI-SANTA SEVERA, IN DIREZIONE AURELIA, SEGNALATO UN TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO ORA SPOSTATE IN SICUREZZA SULLA FIRENZE-UN MEZZO PESANTE è COINVOLTO NELL’INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONE FIRENZE IN ENTRAMBI I CASI NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SUL ...

