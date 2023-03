Via Annunziata, interrogazione di De Lorenzo: “Condizioni indecorose, a quando un intervento?” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Quali sono gli ultimi lavori di manutenzione realizzati su via Annunziata? E quali quelli programmati?”– a chiederlo è Giovanni De Lorenzo, consigliere comunale del Partito Democratico e primo firmatario di un’interrogazione rivolta al Sindaco e agli assessori al Patrimonio e ai Lavori Pubblici. L’atto è stato sottoscritto anche dagli altri consiglieri Dem Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio. Nella sua interrogazione, De Lorenzo evidenzia come via Annunziata oggi sia un susseguirsi di buche e mattonelle sollevate, sconnesse, rotte e staccate dal fondo stradale, soprattutto nel tratto compreso fra la Rocca dei Rettori e la Prefettura. “Una situazione indecorosa e di pericolo sia per i passanti che per i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Quali sono gli ultimi lavori di manutenzione realizzati su via? E quali quelli programmati?”– a chiederlo è Giovanni De, consigliere comunale del Partito Democratico e primo firmatario di un’rivolta al Sindaco e agli assessori al Patrimonio e ai Lavori Pubblici. L’atto è stato sottoscritto anche dagli altri consiglieri Dem Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio. Nella sua, Deevidenzia come viaoggi sia un susseguirsi di buche e mattonelle sollevate, sconnesse, rotte e staccate dal fondo stradale, soprattutto nel tratto compreso fra la Rocca dei Rettori e la Prefettura. “Una situazione indecorosa e di pericolo sia per i passanti che per i ...

