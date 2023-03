Vi ricordate dell’ex tronista Karim Capuano? Eccolo oggi dopo il coma e l’arresto

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sono passati tantissimi anni da quandoha preso parte al programma di Maria De Filippi. 21 Con esattezza da quanto si è seduto sul trono di Uomini e donne. In quegli anni le teeneger impazzivano per questo giovane moro e tenebroso, dal fisico prorompente. Corteggiatissimo dalle donne, per alcuni mesi è stato un L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fedesa86 : @angionata @ilwate_r @AntoRC73 @tizianaguidi1 @FedZac @M1_Magnum Ma voi ve lo ricordate: ”avremo come ospite sul ca… - webecodibergamo : Dopo la demolizione dell’ex benzinaio, si sta concludendo la rotatoria all’incrocio con via Palazzolo: ricavata una… -

... quando favoleggia di fiction è una sorta di Rosy Bindi'...alla base dello script " è imperdibile per i nostalgici goduriosi...dimostrando didascalicamente la sua conoscenza cinefila (...Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o, 34 da un genitore o da un figlio. Sono le cifre della stragein un'analisi realizzata in occasione'8 marzo ...il Caffè dei Costanti E' il bar reso celebre dal film ... l'altro nome del locale, nato come ristoro'Accademia dei ... Bertelli, per altro, nella medesima piazza, possiederebbe anche l'...