Vettel di nuovo in Formula 1 | l’annuncio scuote il circus | tutti allibiti

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sebastiantentato ancora dalla1, di questo passo il suo ritorno in pista potrebbe avvenire prima del previsto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’uscita di scena del celebre pluricampione del mondo Sebastianha scatenato una vera e propria tempesta nel mondo della1, facendo discutere appassionati ed esperti del settore. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... underestimaated : petizione seb vettel come nuovo ceo della f1 che qualcuno la apra please -

Ilfenomeno del tennis si chiama Carlos Alcaraz , non ha ancora 20 anni ma è già numero 1 del ... "In Aston Martin c'è entusiasmo, niente a che vedere con quando c'era" Fernando Alonso, l'......ritirarsi presa dallo stessopochi mesi prima 'Se ho pensato di richiamare Sebastian... Motorionline.com è stato selezionato dalservizio di Google News, se vuoi essere sempre ...... pilota con un quid in più: Stroll senior, appreso dell'imminente ritiro di(il momento più ... Continua a leggere l'articolo completo sulnumero di Autosprint in edicola , oppure clicca ...

Riecco Vettel: "Alonso e Aston Martin Felice per loro" FormulaPassion.it

Melbourne, Gran Premio d’Australia 2013. La prima fila è tutta Red Bull, con Sebastian Vettel in pole davanti a Mark Webber, ed in terza posizione c’è una Mercedes. È quella di Lewis Hamilton, attesis ...Il GP d'India è in programma a settembre ma i lavori per adeguare il circuito alla sicurezza del motomondiale sarebbero in ritardo ...