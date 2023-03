Verso Napoli-Milan, cambia la trequarti del Diavolo: Pioli tenta il colpo al Maradona (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella cornice del Diego Armando Maradona, il big match della 28ª giornata di Serie A tra Napoli e Milan sarà solo il primo dei tre fantastici round che ci si appresta a vivere nel mese di Aprile. Dopo Nyon, le due formazioni chiamate in causa si affronteranno sulle note della Champions League per un quarto di finale tutto Made in Italy. Esultanza Milan – @livephotosport Prima della doppia sfida europea, il sunday night di Serie A dirà molto sulle sorti di un campionato già scritto in larga parte. Se da un lato, tra le vie della città cresce la trepidante attesa di festeggiare il 3º storico Scudetto del Napoli, dall’altro tutto è ancora da scrivere per un Milan impantanato in 4ª posizione nella corsa Champions League. Milan, avanza l’idea Kruni? ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella cornice del Diego Armando, il big match della 28ª giornata di Serie A trasarà solo il primo dei tre fantastici round che ci si appresta a vivere nel mese di Aprile. Dopo Nyon, le due formazioni chiamate in causa si affronteranno sulle note della Champions League per un quarto di finale tutto Made in Italy. Esultanza– @livephotosport Prima della doppia sfida europea, il sunday night di Serie A dirà molto sulle sorti di un campionato già scritto in larga parte. Se da un lato, tra le vie della città cresce la trepidante attesa di festeggiare il 3º storico Scudetto del, dall’altro tutto è ancora da scrivere per unimpantanato in 4ª posizione nella corsa Champions League., avanza l’idea Kruni? ...

