Verso il Mondiale | trenta convocate per l’amichevole con la Colombia | prima chiamata per Beccari | Dragoni | Pavan e Schatzer

Leggi su seriea24

(Di giovedì 30 marzo 2023) La Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per l’ultimo testdell’avventura. Martedì 11 aprile alle ore 16.30, a cento giorni esatti dall’inizio del torneo iridato, l’Italia sfiderà la Colombia – mai affrontata finora – allo stadio Tre Fontane di Roma, che lo scorso 14 novembre aveva già ospitato il match tra l’Under 23 Femminile e le pari età dell’Inghilterra. La partita contro la selezione sudamericana, 27a nel Ranking FIFA, segnerà il ritorno delle Azzurre nella Capitale dopo venti anni di assenza. Con una sola amichevole in programma, Milena Bertolini approfitterà dei sette giorni di ritiro a Coverciano per svolgere test atletici e intensificare il lavoro tattico. Per il secondo raduno del 2023 la Ct ha deciso di puntare su 30 calciatrici: tornano in gruppo Lucia Di Guglielmo, Valentina Cernoia e Sara Gama, con la capitana ...