Verona, problemi per la Juve: due assenze per Zaffaroni (Di giovedì 30 marzo 2023) Le ultime sull'Hellas Verona di Marco Zaffaroni in vista della sfida di Serie A sul campo della Juventus. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de L'Arena, Marco Zaffaroni dovrà far fronte a diverse assenze in vista della gara in programma sabato contro la Juventus. Il Verona non potrà infatti contare su Lazovic e Djuric che resteranno con tutta probabilità fuori per infortunio. Ancora in dubbio invece Ngonge e Verdi. Per affrontare l'emergenza in attacco, Zaffaroni potrebbe schierare dal primo minuto Gaich. L'articolo proviene da Calcio News 24.

