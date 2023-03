Veicoli elettrici, quando avverrà la transizione ai nuovi veicoli (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’argomento della proibizione di nuove auto termiche entro il 2035 è ancora caldo in Europa, in particolare in Italia e Germania. Nonostante il rinvio del voto, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha recentemente parlato in parlamento della transizione ai motori elettrici. La resistenza al divieto sembra essere fortemente di parte, con l’attuale amministrazione che sostiene che il passaggio è una decisione politica deliberata che influisce solo sulle nuove vendite e non sulle automobili già vendute, che continueranno a circolare fino al 2050. Tuttavia, l’ambizione dell’UE di passare alle auto elettriche potrebbe comportare la delocalizzazione del settore automobilistico in Paesi al di fuori dell’UE, con notevoli ripercussioni ambientali. Giorgia Meloni ha spiegato alcuni punti sulla questione Di conseguenza, il governo italiano ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’argomento della proibizione di nuove auto termiche entro il 2035 è ancora caldo in Europa, in particolare in Italia e Germania. Nonostante il rinvio del voto, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha recentemente parlato in parlamento dellaai motori. La resistenza al divieto sembra essere fortemente di parte, con l’attuale amministrazione che sostiene che il passaggio è una decisione politica deliberata che influisce solo sulle nuove vendite e non sulle automobili già vendute, che continueranno a circolare fino al 2050. Tuttavia, l’ambizione dell’UE di passare alle auto elettriche potrebbe comportare la delocalizzazione del settore automobilistico in Paesi al di fuori dell’UE, con notevoli ripercussioni ambientali. Giorgia Meloni ha spiegato alcuni punti sulla questione Di conseguenza, il governo italiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Veicoli elettrici, quando avverrà la transizione ai nuovi veicoli - - Insideevsitalia : ?? Colonnine di ricarica nei condomini: un'ottima soluzione per risparmiare sulle spese di gestione e incentivare l'… - anis_epis : Quanto sono ecologici i veicoli elettrici? Il senso degli italiani per le auto elettriche. Il ruolo delle auto el… - DiTeleblog : @BimbePeppe @CatySegatori Mo cominciano con le fake news sui veicoli elettrici...tutto per dare ragione a sti 4 scappati di casa. ?? - civi77 : @imballoionico 1) inquina di meno -