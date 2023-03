Veicoli commerciali - Watt eCV1, un nuovo furgone elettrico (Di giovedì 30 marzo 2023) Un nuovo esempio di purpose-built van si affaccia sul mercato dei Veicoli commerciali elettrici, dove la sfida fra i Veicoli dei grandi costruttori sviluppati su architetture nate in origine con motori termici e i nativi a batteria provenienti dalle startup vede per il momento prevalere i primi. L'eCV1 è un'idea della Watt electric vehicle company e applica il concetto di veicolo adattabile alle varie missioni grazie all'impiego di una piattaforma a skateboard motorizzata con volumi di produzione dichiarati inferiori alle 5mila unità annue allestibile come furgone o come base cabinata per accogliere diverse sovrastrutture. Al momento l'azienda britannica ha diffuso solo rendering del veicolo definitivo, ma ha già annunciato che un prototipo sarà presente al prossimo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 marzo 2023) Unesempio di purpose-built van si affaccia sul mercato deielettrici, dove la sfida fra idei grandi costruttori sviluppati su architetture nate in origine con motori termici e i nativi a batteria provenienti dalle startup vede per il momento prevalere i primi. L'è un'idea dellaelectric vehicle company e applica il concetto di veicolo adattabile alle varie missioni grazie all'impiego di una piattaforma a skateboard motorizzata con volumi di produzione dichiarati inferiori alle 5mila unità annue allestibile comeo come base cabinata per accogliere diverse sovrastrutture. Al momento l'azienda britannica ha diffuso solo rendering del veicolo definitivo, ma ha già annunciato che un prototipo sarà presente al prossimo ...

