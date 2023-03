(Di giovedì 30 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 30, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”. “Questi dottori della legge non capivano la gioia della promessa; non L'articolodi30: Gv 8,51-59proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Vangelo di oggi 30 Marzo 2023: Gv 8,51-59 | Video commento - BarAbbaPodcast : Un pensiero al giorno . . . . . . . . #parola #fede #vangelo #daily #spiritualità #liturgia #chiesa #Dio… - aftrotta2007 : Buongiorno ?????. CANTO AL #VANGELO ----------------- Lode e onore a te, Signore Gesù Oggi non indurite il vostro c… - LuciaDiMartin18 : RT @chiesadimilano: LA PAROLA OGNI GIORNO ?? Commento al Vangelo «Non compresero nulla di tutto questo» ? Luca 18, 31-34 Mercoledì 29 mar… - infocattolica : IL VANGELO DI OGGI AFFRONTA IL TEMA DELLA LIBERTÀ DEL CREDENTE -

La testimonianza è aspetto capitale della fede: il lungodella Passione, quest'anno ... 'così', precisa l'evangelista, 'questa diceria si è divulgata fino ad'. In ogni tempo, la Verità è ...Prenderà il via, martedì 28 marzo, alle 17.30, nella Sala Sant'Antonio del Complesso monumentale di San Lorenzo ... Paura alla fiducia "Dalla paura alla fiducia seguendo ildi Matteo", il ...... L'Apostolo Paolo e la passione per ilTesto dell'allocuzione del Papa Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico, cominciamoa guardare ad ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 29 Marzo 2023 - Cerco il Tuo volto

Sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi. In mattinata l'udienza generale, con il bagno di folla e la benedizione in Piazza San Pietro ...“Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Tra pochi giorni ascolteremo una commovente descrizione della Passione di Cristo. Questo racconto risvegli nei ...