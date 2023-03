”Van Gogh: capolavori dal Kröller-Müller Museum”, la mostra evento a Palazzo Bonaparte a Roma (Di giovedì 30 marzo 2023) “Van Gogh: capolavori dal Kröller-Müller Museum” è la mostra che dall’ 8 Ottobre dell’anno scorso sta incantando i visitatori di tutta Italia e non solo. Allestita nella splendida cornice di Palazzo Bonaparte a Roma, la mostra è stata prorogata fino al 7 Maggio 2023 proprio per il suo grande successo. 40 opere del genio incompreso che deve la sua fortuna alla cognata. Noi ci siamo andati ed ecco la nostra recensione nel giorno del 170esimo anniversario della nascita del pittore. Van Gogh: capolavori dal Kröller-Müller Museum Roma ospita alcuni celebri capolavori di Vincent van ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) “Vandal” è lache dall’ 8 Ottobre dell’anno scorso sta incantando i visitatori di tutta Italia e non solo. Allestita nella splendida cornice di, laè stata prorogata fino al 7 Maggio 2023 proprio per il suo grande successo. 40 opere del genio incompreso che deve la sua fortuna alla cognata. Noi ci siamo andati ed ecco la nostra recensione nel giorno del 170esimo anniversario della nascita del pittore. Vandalospita alcuni celebridi Vincent van ...

Il 30 marzo del 1853 nasceva Vincent Van Gogh

Il 30 marzo 1853 a Groot Zundert nasce Vincent Willem Van Gogh figlio di un pastore protestante e della figlia di un facoltoso rilegatore di libri olandese. Con una produzione di oltre 900 dipinti e di migliaia di disegni è stato uno degli artisti più importanti della storia dell'arte.

Alla scuola secondaria di San Bartolomeo un murale realizzato dagli studenti e ispirato alla 'Notte stellata' di Van Gogh

E' ispirato alla 'Notte stellata' di Van Gogh il murale realizzato dagli studenti della scuola secondaria di San Bartolomeo in Bosco, sulle pareti dell'atrio del loro istituto, e inaugurato il 29 marzo 2023.

Van Gogh: l'inquietudine e il contrasto fatti colore

Appare paradossale ma Van Gogh si avvicinò già grande alla pittura. Prima mercante d'arte poi predicatore del Vangelo, infine artista. Una produzione vastissima di circa novecento opere, una costanza straordinaria.