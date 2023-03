Valeria Solarino diventa suora per Veltroni | «Oggi siamo troppo individualisti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GimboTognazzi : BIF&ST 2023 – Quando di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino - Cinemio - - infoitcultura : Quando: Neri Marcorè e Valeria Solarino raccontano il film - infoitcultura : Valeria Solarino diventa suora nel film di Walter Veltroni: 'Dedicarsi all'altro è la vera battaglia' - Celticsbestteam : RT @repubblica: Valeria Solarino diventa suora nel film di Walter Veltroni: 'Dedicarsi all'altro è la vera battaglia' - repubblica : Valeria Solarino diventa suora nel film di Walter Veltroni: 'Dedicarsi all'altro è la vera battaglia'… -

...30 di sabato 1° aprile, con Walter Veltroni ospite in diretta sul grande schermo per presentare agli spettatori Quando, il suo ultimo film che ha per protagonisti Neri Marcorè e. ...- - >e Neri Marcorè in una scena di 'Quando', il nuovo film di Veltroni . Walter Veltroni deve "ricominciare da tre". La citazione del capolavoro di Troisi è assieme un invito e un ...Una suora (), ed un ragazzo colpito da mutismo selettivo (Fabrizio Ciavoni), chiave simbolica per rappresentare una svolta radicale ed inaspettata, considerato il preambolo ribelle. ...

Valeria Solarino: ‘Quando’ è adesso Rolling Stone Italia

Giovanni ha una vita da ricostruire. Ad aiutarlo c’è Giulia (Valeria Solarino), una suora che lo ha accudito in molti degli anni da dormiente. «Avrei paura di tornare indietro nel tempo perché ...e di suor Giulia che lo accudiva da anni (e che fa jogging ascoltando la musica di Cremonini), portata sullo schermo da una Valeria Solarino davvero brava. Come bravi sono Gian Marco Tognazzi (Tommaso ...