Valanga di problemi della fotocamera del Samsung Galaxy S23 risolti in nuovo aggiornamento

(Di giovedì 30 marzo 2023) IS23 iniziano a ricevere uncorposo e importantissimo in questa ultima parte di marzo, in grado di risolvere un numero copioso dialle fotocamere dei dispositivi di punta. La conferma del pacchetto software essenziale proviene dallo stesso produttore che ne ha parlato direttamente all’internosuaCommunity. Il rilascio è appena partito in Sud Corea, in qualità di secondo update del mese di marzo siglato con firmware S91xNKSU1AWC8. La dimensione dell’è di ben 922,88 MB, proprio perché i fix e le ottimizzazioni sono state davvero corpose. In cosa miglioreranno gli scatti ottenuti con iS23 dopo l’installazione del firmware? La prima cosa da dire è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... slamdbang : @LucaTerribili E io guardo l'Oriente... e vedo una valanga di barbari che ci vogliono invadere, anzi, che stanno gi… - chiaradicebugie : @sanfolle @tigulliogulf @capbananapage @Ninanina1215 @Marco__Samp @VogliaZebra_net @ilpresidenteh Me immagino la va… - gianiaz : @LorenzoEHN @FilippoBocco @frigobar__ @ultimora_pol Sei scollegato tu dalla realtà. L'uso di cannabis è praticament… -

L'Inter è uno squadrone, non può lasciare per strada questadi punti. Mi aspetto molto di ... Se ne va sempre conSì. Sai che è uno esigente, serio. Ed è pesante averlo in società, non ...L'Inter è uno squadrone , non può lasciare per strada questadi punti. Mi aspetto molto di ... Se ne va sempre conSì. Sai che è uno esigente, serio. Ed è pesante averlo in società, ......potrebbe non essere passata Prima di capire se e quali altre banche potrebbero avere, è ...coinvolgere altri nomi illustri anche in Europa La quarta analogia riguarda l'effetto. Nel ...

Disagi per una valanga in Vallese, problemi per la neve al Gottardo blue News | Svizzera italiana

Arretrati a un ex dipendente Atm. Già 200 domande di riconteggi all'Inps. L’istituto previdenziale gli riconosce cinque anni di arretrati, 8.827 euro, più un aumento della pensione (a vita) di 156 eur ...Stamani le ricerche sono riprese e grazie alle migliori condizioni meteo è stato possibile individuare il corpo della giovane ...