Vacanze all'estero? Ecco come esprimere la felicità ovunque ti trovi (Di giovedì 30 marzo 2023) Lista delle cose da fare esaurita, trolley bello pronto e preparato, biglietti e documenti a portata di mano: le Vacanze sono proprio dietro l'angolo. Quando sta per scoccare finalmente l'ora 'X' come ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023) Lista delle cose da fare esaurita, trolley bello pronto e preparato, biglietti e documenti a portata di mano: lesono proprio dietro l'angolo. Quando sta per scoccare finalmente l'ora 'X'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alberico_carlo : RT @biagini_sergio: DODICI vacanze all'anno??? Evidentemente non hanno il minimo problema di denaro allora... ...GRAZIEARCAZZO che sono fel… - LucioMichele1 : RT @biagini_sergio: DODICI vacanze all'anno??? Evidentemente non hanno il minimo problema di denaro allora... ...GRAZIEARCAZZO che sono fel… - biagini_sergio : DODICI vacanze all'anno??? Evidentemente non hanno il minimo problema di denaro allora... ...GRAZIEARCAZZO che sono felici... #ilunatici - Miki_ml_ : @monica97ldn All'inizio facevano vedere cose, magari inutili, ma che potevamo comprare noi del ceto medio, vivevano… - TheAngloItalian : @Mora20La Purtroppo l'amara soluzione è lavorare all'estero e fare le vacanze in Italia. Specie in era di low-cost… -