Utero in affitto, finalmente una reazione del governo: il "no" di Roccella ai sindaci di sinistra

Roma, 30 mar – Sull'Utero in affitto Eugenia Roccella chiude a qualsiasi confronto sedicente "democratico", come riporta l'Ansa. Le richieste "dei sindaci" (definiti in termini generici dalla stampa mainstream ma in realtà tutti orbitanti intorno alla sinistra o al Pd) di incontro con il ministro della Famiglia vengono respinte. Mostrando la prima e forse finora unica reazione dell'esecutivo alle pressioni provenienti dall'universo del Nazareno e dei suoi soci.

Utero in affitto, il no di Roccella all'incontro coi sindaci di sinistra

Si esprime in modo netto, Roccella. E dice chiaro e tondo quale sia il punto: "Non c'è un confronto da fare. Ci sono leggi e una sentenza precisa.

