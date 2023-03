Utero in affitto, Fedriga: “Una barbarie, mamma e papà non si aboliscono. I diritti dei figli vengono prima” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Nel 2022 finalmente, per la prima volta dopo anni, abbiamo appiattito la curva della differenza tra decessi e nascite. Due nascite in più dei decessi. Bisognerà capire se è un fatto strutturale. Ma questo è un risultato delle politiche importanti che abbiamo fatto a favore della famiglia”. Così Massimiliano Fedriga in una lunga intervista alla Stampa a tre giorni dalle regionali in Friuli. Utero in affitto, Fedriga: una barbarie Il governatore uscente ha molte chance di essere rieletto alla guida del Friuli. Sostenuto dal centrodestra compatto e da una lista civica pesante, fa il punto sul lavoro fatto in questi anni. Guarda alla sfide e scende in campo sui temi caldi dell’attualità politica. Maternità surrogata compresa, che giudica senza mezzi termini “una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 marzo 2023) “Nel 2022 finalmente, per lavolta dopo anni, abbiamo appiattito la curva della differenza tra decessi e nascite. Due nascite in più dei decessi. Bisognerà capire se è un fatto strutturale. Ma questo è un risultato delle politiche importanti che abbiamo fatto a favore della famiglia”. Così Massimilianoin una lunga intervista alla Stampa a tre giorni dalle regionali in Friuli.in: unaIl governatore uscente ha molte chance di essere rieletto alla guida del Friuli. Sostenuto dal centrodestra compatto e da una lista civica pesante, fa il punto sul lavoro fatto in questi anni. Guarda alla sfide e scende in campo sui temi caldi dell’attualità politica. Maternità surrogata compresa, che giudica senza mezzi termini “una ...

