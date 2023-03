Usa, tassa di successione record: 7 miliardi. Ma è mistero sul riccone scomparso (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar – tassa di successione record negli Stati Uniti d’America. Il defunto lascia un’eredità che ha pesato fiscalmente ben 7 miliardi di dollari, come riporta l’Ansa. Sull’identità del defunto, però, è mistero. La tassa di successione di 7 miliardi di dollari La tassa di successione versata lo scorso 28 febbraio per l’eredità è così imponente che lascia emergere la fascia di “super ricchezza” del defunto. Ma non dice niente – incredibilmente – sulla sua identità. A questi livelli non si arrivava dal 2005. Il mistero si infittisce ancora di più se si tiene conto del fatto che nessun super ricco americano sia morto nel 2022. La domanda è semplice: come può una persona con un tale gigantesco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar –dinegli Stati Uniti d’America. Il defunto lascia un’eredità che ha pesato fiscalmente ben 7di dollari, come riporta l’Ansa. Sull’identità del defunto, però, è. Ladidi 7di dollari Ladiversata lo scorso 28 febbraio per l’eredità è così imponente che lascia emergere la fascia di “super ricchezza” del defunto. Ma non dice niente – incredibilmente – sulla sua identità. A questi livelli non si arrivava dal 2005. Ilsi infittisce ancora di più se si tiene conto del fatto che nessun super ricco americano sia morto nel 2022. La domanda è semplice: come può una persona con un tale gigantesco ...

