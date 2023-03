(Di giovedì 30 marzo 2023) Alcuni testimoni affermano di aver sentito un'esplosione seguita da due rimbombi. L'incidente è avvenuto alle 21:35 (03:35 in Italia).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Usa, due elicotteri militari si schiantano durante l’addestramento: “Fino a 9 vittime” - fattoquotidiano : Usa, due elicotteri militari si schiantano durante l’addestramento: “Fino a 9 vittime” - fisco24_info : Usa, due elicotteri Blackhawk si schiantano durante addestramento: Almeno nove i morti accertati. L'incidente è sta… - MediasetTgcom24 : Usa, si schiantano due elicotteri militari: vittime #30marzo - mamelettrico : Chiatte cariche di metanolo si schiantano contro una diga: altro incindente pericoloso per l’ambiente negli USA - -

Alcuni testimoni affermano di aver sentito un'esplosione seguita da due rimbombi. L'incidente è avvenuto alle 21:35 (03:35 in Italia).Due voli sicontro le Torri Gemelle a New York, uno contro la sede del Pentagono a ... dopo che il presidenteGeorge W. Bush aveva autorizzato l'uso della forza contro i responsabili ...Tutto facile per Olanda , Stati Uniti e Serbia , cheper 4 - 0 rispettivamente ... DAVIS CUP 2023: I RISULTATI DEL 3 - 4 - 5 FEBBRAIO 2023b. Uzbekistan 4 - 0 McDonald M.() b. Fomin S.(...

Usa, due elicotteri Blackhawk si schiantano durante addestramento Il Sole 24 ORE

Due elicotteri militari Usa, HH60 Blackhawk, sono caduti in Kentucky, nella contea di Trigg, durante una missione di addestramento di routine. Lo ha detto alla Bbc un portavoce della base militare di ...Due elicotteri militari HH60 Blackhawk si sono schiantati al suolo nella notte in Kentucky, nella contea di Trigg, provocando – secondo i notiziari locali ripresi dalla Bbc – “fino a 9 morti”. I due ...