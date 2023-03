**Usa: media, almeno 9 morti in schianto fra 2 elicotteri militari** (Di giovedì 30 marzo 2023) Washington, 30 mar. (Adnkronos) - Potrebbero essere nove le persone morte in un incidente che ha coinvolto 2 elicotteri militari nella contea di Trigg, nel Kentucky. I notiziari locali riferiscono che l'incidente è avvenuto intorno alle 21,35 ora locale. In una dichiarazione alla Bbc, un portavoce della base militare di Fort Campbell ha affermato che i due elicotteri Hh60 Blackhawk si sono schiantati durante "una missione di addestramento di routine". "Lo stato dei membri dell'equipaggio è sconosciuto in questo momento", ha riferito. "Il comando è attualmente concentrato sulla cura dei militari e l'assistenza alle loro famiglie". Gli elicotteri coinvolti sono della 101ª Divisione Aviotrasportata. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Washington, 30 mar. (Adnkronos) - Potrebbero essere nove le persone morte in un incidente che ha coinvolto 2militari nella contea di Trigg, nel Kentucky. I notiziari locali riferiscono che l'incidente è avvenuto intorno alle 21,35 ora locale. In una dichiarazione alla Bbc, un portavoce della base militare di Fort Campbell ha affermato che i dueHh60 Blackhawk si sono schiantati durante "una missione di addestramento di routine". "Lo stato dei membri dell'equipaggio è sconosciuto in questo momento", ha riferito. "Il comando è attualmente concentrato sulla cura dei militari e l'assistenza alle loro famiglie". Glicoinvolti sono della 101ª Divisione Aviotrasportata.

