Usa | incidente tra elicotteri militari | almeno 9 morti

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Potrebbero essere nove le persone morte in unche ha coinvolto duenella contea di Trigg, nel Kentucky. I notiziari locali riferiscono che l’è avvenuto intorno alle 21,35 ora locale. In una dichiarazione alla Bbc, un portavoce della base militare di Fort Campbell ha affermato che i dueHh60 Blackhawk si sono schiantati durante “una missione di addestramento di routine”. “Lo stato dei membri dell’equipaggio è sconosciuto in questo momento”, ha riferito. “Il comando è attualmente concentrato sulla cura deie l’assistenza alle loro famiglie”. Glicoinvolti sono della 101ª Divisione Aviotrasportata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

