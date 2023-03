Usa | Donald Trump è stato incriminato | la decisione del gran giurì di New York L’ex presidente | «Una persecuzione politica»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ildel tribunale di Newha votato per l’incriminazione di, come riporta il NewTimes. L’accusa di reato non è ancora nota e verrà resa pubblica nei prossimi giorni, ma al centro dell’indagine ci sarebbe il pagamento in nero della pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016, che lo portò alla Casa Bianca. È la prima volta negli Stati Uniti che vieneun ex. Secondo i media americani, l’incriminazione è già stata notificata ai legali di. Appena due settimane fa il tycoon aveva lanciato un appello ai suoi fan su Truth: «Malgrado non vi sia prova di reato, e sulle basi di una vecchia favola già sfatata il candidato repubblicano largamente in testa ed ex ...

Il primo procuratore afroamericano di Manhattan Alvin Bragg è anche il primo a incriminare un ex presidente negli Stati Uniti,Trump . Nato ad Harlem, New York, 49 anni fa, e laureato ad Harvard, Bragg ha una lunga carriera alle spalle. Nel 2014 ha rappresentato contro il New York Police Department, la madre di Eric ...La notizia è arrivata mentreTrump si trovava nella sua residenza di Mar - a - Lago e il tycoon è stato colto alla sprovvista e non si aspettava alcuna decisione da parte del Gran giurì fino ...Il gran giurì del tribunale di New York ha votato per l'incriminazione diTrump , come riporta il New York Times . L'accusa di reato non è ancora nota e verrà resa pubblica nei prossimi giorni, ma al centro dell'indagine ci sarebbe il pagamento in nero della ...

Il Gran giurì di New York ha votato per incriminare l'ex presidente Donald Trump per il pagamento di 130mila dollari effettuato dai fondi della sua campagna elettorale nel 2016 alla pornostar Stormy Daniels. Washington (Usa), 31 mar. (LaPresse) – La Florida "non risponderà alla richiesta di estradizione" di Donald Trump "date le circostanze discutibili riguardanti questo procuratore di Manhattan pagato da..."