Usa, arrestato per pedopornografia un avvocato anti-abusi: sul suo laptop oltre 2 mila foto e filmati (Di giovedì 30 marzo 2023) Era noto per il suo impegno «nel rappresentare i sopravvissuti a crimini di natura sessuale». Michael T. Dolce, 53 anni, avvocato di West Palm Beach è stato arrestato per possesso di materiale pedopornografico. Dovrà comparire oggi – scrive il Miami Herald – davanti a un tribunale federale dopo una perquisizione della sua casa, dove gli agenti dell’FBI hanno scoperto oltre 2 mila foto e video pedopornografici sui suoi dispositivi elettronici. Secondo i documenti del tribunale, citati dal quotidiano statunitense, gli agenti dell’agenzia governativa, dopo aver bussato nell’appartamento di Dolce a Miami senza ricevere risposta, hanno sfondato la porta. Una volta all’interno, l’Fbi avrebbe preso in flagrante il 53enne: l’avvocato – si legge nel comunicato – «stava ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Era noto per il suo impegno «nel rappresentare i sopravvissuti a crimini di natura sessuale». Michael T. Dolce, 53 anni,di West Palm Beach è statoper possesso di materiale pedopornografico. Dovrà comparire oggi – scrive il Miami Herald – dava un tribunale federale dopo una perquisizione della sua casa, dove gli agenti dell’FBI hanno scopertoe video pedopornografici sui suoi dispositivi elettronici. Secondo i documenti del tribunale, citati dal quotidiano statunitense, gli agenti dell’agenzia governativa, dopo aver bussato nell’appartamento di Dolce a Miami senza ricevere risposta, hanno sfondato la porta. Una volta all’interno, l’Fbi avrebbe preso in flagrante il 53enne: l’– si legge nel comunicato – «stava ...

