Usa 2024 | Trump in vantaggio di 30 punti su DeSantis a primarie repubblicane

(Adnkronos) – Continua a crescere il vantaggio di Donald Trump nella corsa per la nomination repubblicana per la Casa Bianca. L'ex presidente ora è al 54%, 30 punti avanti rispetto a Ron DeSantis che è fermo al 24%, secondo un sondaggio Fox News. Il vantaggio di Trump è letteralmente raddoppiato rispetto al mese scorso, quando un altro sondaggio dell'emittente conservatrice lo dava 15 punti avanti rispetto al governatore della Florida che, comunque, non ha ancora formalizzato la sua discesa in campo. Finora oltre a Trump solo Nikki Haley si è ufficialmente candidata alla nomination repubblicana, ma l'ex ambasciatrice all'Onu è ferma al 3% nei sondaggi, dietro al vice presidente, Mike Pence, che ha il 6%. E pari merito con Liz Cheney, la figlia ...

