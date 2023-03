US Open story | stasera rivivi la finale 2005 Federer - Agassi

(Di giovedì 30 marzo 2023) Fino a domenica, ogni sera, SuperTennis vi fa rivivere una selezione di partite memorabili dello US. Un modo per riscaldare l'atmosfera in vista dello Slam che dopo oltre trent'anni tornerà in tv ...

Il successo sul 35enne Agassi ha reso Federer il primo giocatore a confermare il titolo di campione a Wimbledon e allo US Open nello stesso anno. Quella finale, ha raccontato a ESPN, l'ha molto ...Ma Federer, capace di vincere 40 partite di fila (walkover esclusi) allo US Open dal 2004 al 2009, paga gli eccessi di nervosismo e finisce per arrendersi alla potenza di "Palito". Del Potro diventa ...

